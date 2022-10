Sterren zweren bij zeemos als nieuw superfood en middel om af te vallen. Wat is ervan aan?

Louter geschikt om zandkastelen mee te versieren? Nee hoor, er zit meer in een stukje zeemos dan je denkt. De plant is tegenwoordig felbegeerd als superfood. Onder meer Kim Kardashian vertrouwt erop om haar slanke lijn te behouden. Want wie het mos binnenkrijgt, zet lichamelijke processen in gang die onder meer tot gewichtsverlies zouden leiden. Zeemos for the win… of pure onzin? We polsen bij de diëtist.