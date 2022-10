Breese Bridgeclub leert marktgangers kaarten

Bree

Om hun denksport in de kijker te zetten, trokken de leden van de Breese Bridgeclub naar de wekelijkse markt. Daar installeerden ze enkele kaarttafels zodat alle bezoekers die dat wilden een potje konden kaarten. “Je moet helemaal geen bolleboos zijn om bridge te kunnen spelen”, zegt voorzitter Guy Agten. “Integendeel, iedereen kan het leren. Bovendien is het heel plezant om elke week een avond in clubverband te kunnen spelen. Bij de start van dit nieuw seizoen organiseren we een beginnerscursus.” pabr

Alle info: 0475/59.36.50