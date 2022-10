Handmade in Belgium-label voor Kameleon Factory

Ine Kesters heeft een achtergrond als apothekeres. “Maar toen ik in 2018 voor de eerste keer achter een draaitafel zat, was ik meteen in de ban van keramiek. Het leek wel mijn ontbrekend puzzelstukje. Na mijn eerste les bestelde ik meteen mijn eigen draaischijf en kort daarna volgde een oven. Vaak stond ik om 5 uur ’s ochtends op om voor het werk nog even te kunnen draaien. Het zat dag en nacht in mijn hoofd. Alsmaar vaker kreeg ik van vrienden en familie, zelfs van een restaurant en een kledingzaak de vraag om iets te creëren. Wat startte als een hobby werd zo al gauw een passie die onlangs vorm kreeg onder de naam Kameleon Factory”, vertelt ze vol passie. De naam Kameleon Factory is een speelse knipoog naar het vermogen van kameleons om van kleur te veranderen naargelang de omstandigheden. “Met glazuren is dat net zo: afhankelijk van de kleisoort die je gebruikt en de baktemperaturen die je volgt, zijn er eindeloos veel variaties mogelijk.”Met het HIB-label zet Unizo ondernemers in de schijnwerpers die op kleine schaal eerlijke, authentieke producten maken.