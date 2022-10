350 dappere lopers op Ambiorix Run

De lopers konden kiezen tussen een 5 en 10 kilometer over de heuvelachtige wegen achter het Pliniuspark. Ondanks de slechte weersvoorspelling bleef het de hele dag droog en konden de lopers zelfs genieten van het zonnetje.Onder het goedkeurend oog van Ambiorix werden eerst de kleinsten op pad gestuurd. Maar liefst 40 kinderen waagden zich aan de 500 meter kidsrun. Voor de start van de korte afstand werd een mooie check van 500 overhandigd aan het goede doel. Even later volgde het startschot voor de 180 lopers op de 5 km. Na een spannende strijd wist Wouter Simons van het Go Dare Animo Team de broertjes Eeckhout te verslaan. Bram werd tweede gevolgd door jongere broer Simon. Bij de dames trok Leentje Hellemans van Hoeselt Run aan het langste eind voor Laurien Billen en Sarah Verjans. Op de 10 km stonden 130 atleten aan de start. We herkende meteen een bekend gezicht aan de start, namelijk olympisch marathonloopster Mieke Gorissen. Ze won op overtuigende wijze de 10km bij de dames en moest slechtst drie mannen voor haar dulden. Leentje Hellemans ging voor de dubbel en behaalde een mooie tweede plaats voor Marthe Nyssen die een zeer sterke wedstrijd liep. Bij de mannen was het opnieuw een zeer spannende strijd tussen Sam Nulens, Wouter Simons die ook voor de dubbel ging en Steven Heemskerk. Sam kwam uiteindelijk als overwinnaar over de fantastische aankomstzone, 7 seconden voor Wouter. Enkele seconden later kwam Steven Heemskerk als derde binnen.