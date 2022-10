Toneelgroep Plan B in laatste rechte lijn richting nieuwste voorstelling

Het verhaal, geschreven door Rudi Bagusat, afspeelt zich af in het appartementsgebouw van Charlie en haar buren, met elk hun eigen verhaal. Charlie (24) zit met haar handen in het haar. Sinds de dood van haar ouders moet ze zorgen voor haar jonge zus Zoey (14). Ze draait drie jobs en nog heeft ze moeite om de huur te betalen. Op de koop toe wordt ze lastig gevallen door de inhalige huisbaas meneer Konzyergin en juffrouw Geraldine van de sociale dienst. Als ze niet tijdig kan betalen vliegt ze op straat en moet Zoey naar de pleegzorg. Samen met haar buren start ze een race tegen de klok om de huur te kunnen betalen én Zoey niet te verliezen.De opvoeringen zijn gepland voor 21, 22, 28, 29 oktober en 4 en 5 november in de Stadsschouwburg van Genk. Tickets kosten 11 euro en zijn enkel verkrijgbaar via http://www.wicket.be/toneelgroep-planb