Leerlingen komen in het Mozaïek's Record Boek

"Het welbevinden van al onze leerlingen staat centraal. Daarom willen we het project van vorig schooljaar verder zetten, maar dan in het thema van dit schooljaar, namelijk 'Mozaïek in de boekskes'", klinkt het. "Onze werkgroep Welbevinden/participatie bedacht daarom het 'Mozaïek's Record Boek', waarbij de leerlingen elke maand een oorkonde kunnen verdienen." "De eerste opdracht uit ons eigen recordboek was: wie staat het snelste en het mooiste in een klasrij? De hele maand september werd er gekeken naar de klasrijen en de winnaars werden beloond met een officieel ondertekende oorkonde. Op deze manier werken we aan het welbevinden van de leerlingen en worden de schoolregels op een leuke manier duidelijk en herkenbaar gemaakt voor groot en klein."