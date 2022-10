Oudsbergen

Met meer dan 80 inschrijvingen was het jaarlijkse buurtfeest in de Dampstraat en de Donderslagweg weer een succes. Er waren een heel aantal nieuwe gezinnen present die de afgelopen jaren in de buurt zijn komen wonen. Er werd gedanst, gelachen en veel bijgepraat. "Volgend jaar organiseren we de 10de editie en dan gaan we er zeker iets speciaals van maken."