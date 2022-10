Tihange 3 onverwacht uitgevallen: gaan we dat voelen? En veroorzaakt het problemen voor energiebevoorrading?

De kernreactor Tihange 3 is maandagochtend onverwacht stilgevallen. Dat is vooral voor Engie Electrabel erg vervelend. En kostelijk, zeggen experts.

De kernreactor, met een vermogen van 1.038 megawatt, viel om 8.25 uur automatisch stil na “een probleem”. Engie Electrabel analyseert wat er precies is gebeurd en bekijkt dan hoe snel het de kerncentrale weer kan opstarten.

Die controle en de bijhorende veiligheidsprocedures waren maandagmiddag nog altijd aan de gang, zo bevestigt Nele Scheerlinck van Engie.

“Maar de energievoorziening is zeker niet in gevaar”, zo benadrukt ze. En een black-out, waar op sociale media voor werd gewaarschuwd, is al helemaal niet aan de orde.

België heeft nog zes actieve kernreactoren, nadat de zevende – Doel 3 – op 23 september van het stroomnet werd afgekoppeld. Drie ervan, waaronder Tihange 3, hebben een vermogen van meer dan 1.000 megawatt.

Reservemarkt

“Het gaat hier dus om 1 gigawatt. De andere Europese kerncentrales zijn er op voorzien om in zo’n geval een tandje bij te kunnen steken zodat ons land extra stroom krijgt, of beter kan kopen, uit een soort van solidariteitsvoorraad of reservemarkt”, zegt energie-expert Joannes Laveyne (UGent).

Engie zal nu zo snel mogelijk onderzoeken wat er precies aan de hand is. “Denken ze het probleem snel te kunnen oplossen en dat het mogelijk is om de centrale weer vlug op te starten, dan zullen ze wellicht tijdelijk stroom kopen. Wat een zware tegenvaller is, vooral financieel. Want ze produceren zelf niets en moeten kopen aan de huidige hoge energieprijzen”, zegt Laveyne.

Steenkoolcentrale

Voor de stroombevoorrading is er dus niet direct een gevaar. Engie kan als het probleem te lang duurt, een van de gascentrales inschakelen om het verlies van Tihange 3 tijdelijk op te vangen. “Dat is een economische overweging”, zegt de energie-expert van UGent.

“Dat is inderdaad een optie. Zo een gascentrale kan vrij snel opgestart worden en operationeel zijn,” zegt Nele Scheerlinck van Engie.

Maar voorlopig is het dus nog wachten op de bevindingen van de experts.