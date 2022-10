Wie wint het Gala van de Flandrien 2022? Dit zijn onze vijf genomineerden

Wie gisteren op de Grote Markt van Brussel was, zou het haast vergeten, maar Remco Evenepoel is niet de enige Belgische renner die dit jaar hoge ogen gooide. Zijn grand cru jaar oogt uiteraard net iets grandiozer dan de prestaties van nagenoeg de rest van het peloton, maar toch krijgt hij in de verkiezing van de Flandrien van 2022 stevige concurrentie van Arnaud De Lie, Jasper Philipsen, Dylan Teuns en Wout van Aert: samen goed voor 28 spraakmakende overwinningen and counting in het wielerjaar 2022. Op dinsdag 18 oktober kennen we de winnaar, gekozen door het peloton. Die dag wordt ook de Flandrienne van het Jaar verkozen door een jury bestaande uit ploegleiders, organisatoren en experten.

ARNAUD DE LIE

Zonder meer dé grote revelatie van het jaar. Hoe Arnaud De Lie (20) zondag in de Famenne Ardenne Classic na een val in de slotkilometer meteen weer op zijn fiets sprong en nog naar een vijftiende plek spurtte, omschreef zijn ploegmaat Victor Campenaerts als het strafste dat hij ooit heeft gezien. Los daarvan kwam Le Taureau of de stier, zoals de bijnaam van de Luxemburgse boerenzoon luidt, dit jaar al negen keer als eerste over de meet bij de profs, en dat terwijl hij pas in maart 21 wordt. Als neoprof nam hij in de sprint al de maat van kleppers als Cavendish, Merlier, Bennett en Nizzolo.

De Lie bewees bovendien ook dat hij wel wat hellingen kan verteren door onder meer de Volta Limburg Classic te winnen. Van de 51 dagen waarop hij dit jaar een rugnummer opspeldde, eindigde hij 28 keer in de top tien. Dat betekent dat hij in zijn eerste jaar bij de grote jongens in meer dan de helft van de koersen een knappe ereplaats wegkaapte. Bij Lotto-Soudal wrijven ze zich al in de handen voor wat hij in de toekomst nog vermag.

Belangrijkste overwinningen:

GP Jean-Pierre Monséré

Volta Limburg Classic

Ronde van Limburg

Rit 3 Ronde van Wallonië

Schaal Sels

© BELGA

REMCO EVENEPOEL

Wie de Grote Markt van Brussel kan laten vollopen, heeft natuurlijk een topjaar gedraaid. Bij de start van het wielerjaar 2022 lagen de verwachtingen rond Remco Evenepoel (22) voor het eerst nochtans niet gigantisch hoog. “Misschien wint Remco wel nooit een grote ronde”, zei vader Patrick Evenepoel in februari nog in deze krant. Acht maanden later heeft zijn zoon de Vuelta gewonnen, heeft hij Luik-Bastenaken-Luik gewonnen en is hij wereldkampioen wielrennen. De vergelijking met Eddy Merckx, die bij Evenepoel al in zijn juniorjaren werd gemaakt, klinkt ineens niet meer zo idioot.

Evenepoel deed in kwaliteit én kwantiteit, tot in Gullegem Koerse toe. Vijftien overwinningen dit seizoen, dat zijn er acht meer dan Jonas Vingegaard en dertien meer dan Jai Hindley, de eindwinnaars van de Tour en de Giro. Met het BK tijdrijden vinkte hij ook één van de ‘kleinere’ doelen af. Alles bij elkaar rijdt Evenepoel een fabelachtig seizoen, waarvan je bij elke andere renner zou zeggen: nooit meer te evenaren.

Belangrijkste overwinningen:

Luik-Bastenaken-Luik

BK tijdrijden

Clasica San Sebastian

Twee ritzeges en eindwinst Vuelta a España

WK wielrennen

© BELGA

JASPER PHILIPSEN

Na 2022 kan niemand nog om Jasper Philipsen (24) heen als een van de beste massasprinters in het peloton. Puur op snelheid misschien niet de absolute nummer één, maar dat compenseert hij ruimschoots met behendigheid en positionering. Drie ritzeges in de Vuelta had hij al op zijn conto staan en na acht podiumplaatsen eerder in de Tour rekende hij nu ook af met dat complex. Hij moest er dan wel op wachten tot rit 15, maar uiteindelijk zette hij ook nog eens de kroon op het werk op de Champs-Elysées. Zo heeft hij enkel nog ritwinst in de Giro nodig om zijn hattrick in de grote rondes compleet te maken.

Na een sterk seizoenseinde vorig jaar knoopte Philipsen in 2022 al in februari met zijn twee eerste overwinningen aan in de UAE Tour. De teller staat vooralsnog op acht, met onder meer ook ritten in de Ronde van België, Turkije en Denemarken. Afwachten of hij straks ook kan schitteren in het klassieke werk, waar insiders hem ook zeker toe in staat zien.

Belangrijkste overwinningen:

Twee ritten in de Tour de France

Twee ritten in de UAE Tour

Rit in de Baloise Belgium Tour

Rit in de Ronde van Turkije

Rit in de Ronde van Denemarken

© AP

DYLAN TEUNS

Je kan Dylan Teuns (30) moeilijk een veelwinnaar noemen, maar de trofeeën die hij thuis op de schouw heeft staan, verwijzen wel allemaal stuk voor stuk naar prestigieuze zeges in grote wedstrijden. Na zijn twee etappezeges in de Tour pakte hij dit jaar zijn eerste klassieke zege in de Waalse Pijl. Hoe hij daar de ongenaakbare Valverde achter zich liet en zich tot winnaar kroonde in een top vijf met voorts nog Vlasov, Alaphilippe en Martinez, sprak zonder meer tot de verbeelding.

Het was dé uitschieter in een ijzersterk voorjaar, waarin hij ook in de top tien eindigde in zowel de Ronde van Vlaanderen, de Brabantse Pijl, de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik, waarmee hij zonder meer de regelmatigste renner was in het klassieke werk. Iets dat niemand hem nadeed. Zijn triomf op de Muur van Hoei was bovendien niet zijn enige overwinning, ook in de zware Ronde van Romandië kaapte hij dit jaar een rit weg.

Belangrijkste overwinningen:

Waalse Pijl

Rit in de Ronde van Romandië

© BELGA

WOUT VAN AERT

Geen WK gewonnen, geen Parijs-Roubaix en niet aan de start in de Ronde van Vlaanderen. Wout van Aert (28) miste de grote doelen die hij zich voor dit seizoen had gesteld, maar draaide nog altijd een topjaar. Met de Omloop het Nieuwsblad en E3 Saxo Bank leek hij vertrokken voor een totale dominantie in het voorjaar, maar toen kreeg hij “de slechtst getimede coronabesmetting ooit”. Met de Tour alleen haalde Van Aert zijn nominatie voor de Flandrien binnen: ongezien hoe hij daar een klasse sterker leek dan de rest. Hij won solo een sprintetappe, won een tijdrit, een aankomst bergop. Zijn hulp aan klassementsman Jonas Vingegaard – in de etappe naar Hautacam in het bijzonder – deed de discussie over zijn kansen op een eindzege in de Tour opnieuw oplaaien.

De groene trui haalde hij binnen met 194 punten voorsprong op Jasper Philipsen, nochtans ook een dubbele ritwinnaar. In het najaar miste Van Aert meer dan hij won: een verloren sprint in Montréal, een gemist podium op het WK. En passant haalde hij wel de Bretagne Classic binnen, waardoor hij dit jaar uitkomt op negen overwinningen. 2022 is niet het jaar geworden waarin de Jumbo-kopman een dikke extra laag op zijn palmares legde, maar wat hij toonde in de Tour de France was zeker de beste Van Aert ooit.

Belangrijkste overwinningen:

Omloop Het Nieuwsblad

E3 Saxo Bank Classic

Bretagne Classic Ouest-France

Groene puntentrui én drie ritten in de Tour de France