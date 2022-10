OVERZICHT. Op deze Halloweentochten is het bibberen en beven in Limburg

Van ‘trick or treat’ tot opwarmen met een dampende kop pompoensoep: ontdek hier de Halloweentochten bij jou in de buurt. — © Shutterstock

Wanneer de bladeren vallen en donkere dagen hun opwachting maken, schiet het griezelgehalte de hoogte in. Van ‘trick or treat’ tot opwarmen met een dampende kop pompoensoep: ontdek hier de Halloweentochten bij jou in de buurt.

Ontbreekt de Halloween- of griezeltocht in Limburg van jouw vereniging? Hier kan je zelf je event insturen.

1. Halloweentocht in Kuringen

Ga op zoek naar de verborgen en verstoten geesten van het Prinsenhof in Kuringen. De tocht werkt met een online ticketing systeem waarbij je je tijdslot kunt kiezen.

Wanneer? Van zaterdag 29 oktober om 16 uur (van 16 tot 17 uur is er een kindvriendelijke versie) tot zondag 30 oktober om middernacht.

Waar? Prinsenhof 21 in Kuringen (Hasselt)

Prijs? 4 euro + 1 euro servicekosten, kinderen tot 12 jaar gratis.

Info: www.kuringen.com/halloweentocht en https://www.facebook.com/events/402077125427196

© Shutterstock

2. Donkere wandeling in Borgloon

Wandel mee op deze herfstavond en herontdek dankzij verhalen over heksen en duivels hoe onze voorouders Allerheiligen en Halloween vierden.

Wanneer? Zondag 30 oktober van 18 tot 20 uur

Waar? Kapel van Helshoven, Helshovenstraat in Borgloon

Prijs? 5 euro, voor 26 oktober reserveren bij Toerisme Borgloon

Info: www.visitborgloon.be

3. Gezins-Griezeltocht in Ham

Geen killerclowns of kettingzagen, maar gewoon gezellig griezelen in de Hamse bossen rond de oude pastorie.

Wanneer? Zondag 30 en maandag 31 oktober van 18 tot 21 uur

Waar? Pastoriestraat 5 in Ham

Prijs? 5 euro

Info: kcpdoudepastorie@gmail.com

© REUTERS

4. Griezeltocht De Apocalyps in Kiewit

Laat je onderweg de stuipen op het lijf jagen en geniet van een ijzingwekkend schouwspel van licht en geluid op je tocht. Daarna ontspan je tijdens het kampvuur.

Wanneer? Maandag 31 oktober van 18 tot 21.30 uur. Na 19 uur is de tocht niet meer geschikt voor kleine kinderen.

Waar? Putvennestraat 100 in Hasselt

Prijs? 5 euro, kinderen tot 12 jaar gratis

Info: www.chirokiewit.be

© Shutterstock

5. Halloween-wandelzoektocht in Houthalen-Helchteren

Ga samen met Heks Lyda en Kerel en Merel op zoek naar haar gestolen bezemsteel. Via een gouden tip weten ze dat het antwoord te vinden is in en rond het Doolbos.

Wanneer? Van zaterdag 29 oktober middernacht tot zondag 6 november middernacht

Waar? Kasteelbrouwerij Ter Dolen, Eikendreef 21 in Houthalen-Helchteren

Prijs? Gratis, geschikt voor kinderen van 6 tot 11 jaar

Info: toerisme@houthalen-helchteren.be

© Shutterstock

6. Halloweenhappening in Diepenbeek

Ga mee op een spannende tocht in Diepenbeek, geniet nadien nog na in het Halloweendorp en sluit af met een trick or treat-wandeling.

Wanneer? Van zaterdag 22 oktober tot zondag 23 oktober middernacht

Waar? Heidestraat in Diepenbeek

Prijs? 5 euro

Info: oudercomite.vbr@gmail.com

© Shutterstock

7. Wandeling over pompoenen, gevulde schoenen en kapoenen in Borgloon

Van Halloween tot Allerheiligen, van Sint-Maarten tot Sinterklaas. Vanwaar komen deze feesten, verhalen en rituelen? Ontdek het allemaal tijdens deze winterwandeling.

Wanneer? Vrijdag 11 november van 14 tot 16 uur

Waar? Romeinse Kassei 5 in Borgloon

Prijs? 8 euro, pompoensoep inbegrepen, inschrijven via Toerisme Borgloon

Info: www.visitborgloon.be

8. Halloween in Heers

Ga mee op een (kindvriendelijke) griezeltocht van 5 km door veld en bos.

Wanneer? Zaterdag 29 oktober van 18 tot 22 uur, extra kindvriendelijk van 18 tot 19 uur.

Waar? Aan de terreinen van K.Heers VV.

Prijs? voor volwassenen 7 euro en kinderen tot 12 jaar 4 euro.

Info:www.kheersvv.be en Halloween.heers@gmail.com

© Shutterstock

9. Halloweentocht Sint-Joris in Alken

Griezel erop los tijdens deze spannende tocht doorheen de velden, bossen en straten van Sint-Joris in Alken.

Wanneer? Maandag 31 oktober vanaf 18.30 uur, geschikt vanaf 13 jaar.

Waar? Sint-Joris, Alken

Prijs? 6 euro

Info: www.alken.be/halloweentocht2022

10. Kindvriendelijke Halloweentocht in Rotem

Een tocht voor jong en oud en met een kommetje soep, chocomelk of jenever in de hand. Na de tocht verwelkomt Chiro Rotem je om nog gezellig iets te eten en drinken.

Wanneer? Zaterdag 29 oktober tussen 18.30 en 20.30 uur.

Waar? Chiro Rotem, Hiegaetsweg in Rotem (Dilsen-Stokkem)

Prijs? 4 euro voor kinderen, 5 euro voor volwassenen. Ter plaatse betalen volwassenen 6 euro. Prijs voor kinderen blijft 4 euro.

Info: https://www.facebook.com/events/616556709834035?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D

11. Halloweendorp Begaardenbos in Kortenbos

Trek zeker je strafste schoenen aan, want tijdens deze tocht ga je enkele beproevingen moeten doorstaan. Ook een echte aanrader voor de allerkleinsten, die zich een weg banen door een spinnenweb, terwijl de ouders (en durvers) een moord oplossen.

Wanneer? Zaterdag 29 oktober vanaf 18 uur

Waar? Begaardenbosstraat 58 in Kortenbos (Sint-Truiden)

Prijs? 2 euro

© EPA-EFE

12. Halloweenwandeling Sint-Truiden

Wandelen en trick or treaten, jong én oud zijn welkom in Sint-Truiden.

Wanneer? Maandag 31 oktober tussen 18 en 22 uur.

Waar? Terbiest, wijk Meylandt in Sint-Truiden

Prijs? Gratis