Sander Gillé en Joran Vliegen naar kwartfinales op ATP Tokio

De Limburgers versloegen in hun eerste ronde de Japanners Toshihide Matsui en Kaito Uesugi, die dankzij een uitnodiging van de organisatie op de hoofdtabel van het dubbelspel stonden, na één uur en 33 minuten tennis in een supertiebreak (3-6, 7-6 (7/5) en 10/8).

In de kwartfinales treffen Gillé en Vliegen de winnaars van het duel tussen het Australisch-Indische duo Alexei Popyrin/Ramkumar Ramanathan en de Australiërs Matthew Ebden en Max Purcell. Ebden en Purcell vormen samen het tweede reekshoofd in het dubbelspel.

Gillé en Vliegen werkten zich via de kwalificaties op de hoofdtabel in de Japanse hoofdstad. Er komen geen andere Belgen in actie in Tokio.