Samana maakt gezellige boottocht

Op donderdag 22 september kon Samana, na twee jaar corona, weer een uitstap plannen. "We kozen voor een tocht met de Limburgia-boot op het Albertkanaal, met brunch."

"Om 9u45 was iedereen aan boord en werd een glaasje aangeboden, waarna de Limburgia onder een stralend zonnetje kon vertrekken. We mochten ditmaal verschillende nieuwe deelnemers begroeten. Iedereen genoot nadien van een brunch het gezellig samenzijn. We kregen de kans om de indrukwekkende werken aan de brug van de Kempische Steenweg vanaf het water te bewonderen."