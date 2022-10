Maasmechelen

Een 29-jarige Genkenaar is maandagochtend gewond geraakt bij een ongeval op de Steenweg naar As. Rond 2 uur moest de autobestuurder uitwijken voor een dier dat de weg overstak. De man verloor de controle over het stuur en kwam tegen een boom terecht. De Genkenaar werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. mm