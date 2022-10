Jazz@deploeg begint aan nieuw seizoen

Yentl Verborgt is een jonge jazzzangeres uit het Antwerpse. Jazzmuziek stroomt door haar aderen, zoveel is duidelijk. De muzikanten en de zangeres beleefden zichtbaar plezier aan hun werk en het leek alsof ze al jarenlang zij aan zij hebben gewroet. Haar bezoek aan Diepenbeek heeft mooie sporen nagelaten in de gelagzaal van De Ploeg. Volgende maand – telkens op de laatste donderdag - komt fluitist Stefan Bracaval naar De Ploeg. Daarna volgen maandelijks nog negen veelbelovende - gratis - concerten.