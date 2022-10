Ten huize Kutcher blijft de wc-deur open. Heb jij last van ‘toiletschaamte’? En bestaat er zoiets als toiletetiquette?

Ten huize Mila Kunis en Ashton Kutcher zijn ze formeel: elke deur in huis, ook de deur van het toilet, blijft open. Nochtans hebben heel wat koppels last van ‘toiletschaamte’, al zeker in de prille fase van een relatie. Gelukkig voor die mensen heeft ook het kleinste kamertje in huis zijn etiquetteregels. “En als je die volgt, moet je geen gêne hebben.”