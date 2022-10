Dan toch nog een wereldtitel voor Mathieu van der Poel? Nederlander rijdt dit weekend WK gravel

Mathieu van der Poel gaat toch nog voor een wereldtitel dit jaar. De 27-jarige Nederlander zag zijn WK op de weg in Australië op een nachtmerrie uitdraaien, maar hoopt nu de knop om te draaien met een ander wereldkampioenschap: het WK gravel in Italië. Dat bevestigen Nederlandse media.

Twee weken na de dramatische nacht in het hotel in Australië pikt Van der Poel dus de draad weer op. Op het WK gravel in Veneto krijgen Van der Poel en co 194 kilometer voorgeschoteld, waarvan de helft op onverharde wegen.

Van der Poel is lang niet het enige bekende gezicht aan de start. Ook onder meer Greg Van Avermaet, Gianni Vermeersch, Peter Sagan en Zdenek Stybar maken zondag hun opwachting in de gravelwedstrijd.

Het nieuws werd bevestigd door de Nederlandse journalist en columnist Thijs Zonneveld:

