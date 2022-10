Tsjetsjeense leider stuurt tienerzonen naar front in Oekraïne: “Tijd dat ze zich bewijzen in echt gevecht”

Volgens Kadyrov worden zijn zonen al van jongs af aan militair opgeleid. “Ik ben er altijd van overtuigd geweest dat het de belangrijkste taak van een vader is om zijn kinderen te leren om familie, mensen en het vaderland te beschermen. Het is tijd dat ze zich bewijzen in een echt gevecht. Dit is hun verlangen en ik kan dat enkel verwelkomen”, zei hij op Telegram. Bij het bericht plaatste Kadyrov een video waarop te zien is hoe de jongens schoten lossen op een schietbaan.

De beruchte krijgsheer is een bondgenoot van de Russische president Vladimir Poetin en staat bekend om zijn brute stijl van leidinggeven. Hij is een van de meest fervente voorstanders van de oorlog en heeft de reputatie dat hij de Russische wetten zonder gevolgen omzeilt.

Kritiek

Na diverse Russische nederlagen uitte hij al herhaaldelijk scherpe kritiek, onder andere op de militaire leiding. Onlangs sprak hij zich zelfs uit voor drastischere maatregelen, zoals het overwegen van het gebruik van kernwapens van het lichtere genre. Kremlinwoordvoerder Dmitry Peskov reageerde maandag dat “regionale leiders het recht hebben om hun standpunt kenbaar te maken en de situatie te beoordelen”, maar dat “zelfs in de meest dramatische momenten emoties niet de overhand mogen krijgen.”

Poetin kondigde bijna twee weken geleden een gedeeltelijke militaire mobilisatie aan. Die mobilisatie verloopt erg chaotisch en veel opgeroepen Russen vluchten naar het buitenland om te voorkomen dat ze moeten meevechten.