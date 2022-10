Tongeren verwijdert verzinkbare palen in voetgangerszone: “Worden regelmatig aangereden”

”De verzinkbare palen in het centrum zijn sinds 2012 operationeel en ondergingen al die tijd een jaarlijkse onderhoudsbeurt en ad hoc herstellingen. Op dit ogenblik zijn de palen zijde Stadhuisplein zo verouderd dat ze tijdelijk uit dienst werden gesteld. Ze zijn dringend aan vervanging toe”, weet burgemeester Patrick Dewael: “De verzinkbare palen in het centrum worden regelmatig aangereden. Dit brengt niet alleen telkens een hoge herstelkost met zich mee, maar ook frustraties bij de bewoners, garagehouders en handelsondernemingen gedurende de periode dat ze niet operationeel zijn. Bovendien is dit nefast voor de hulpdiensten, bij wie het zeker een prioriteit is om zo snel mogelijk op de bestemming te geraken”, zegt Jeannine Vanvinckenroye, schepen van Openbare Werken.

Politie

De rij inox-paaltjes op de markt werd in het verleden al vervangen door groenelementen om alzo de Grote Markt meer groen en beleving te geven. Deze groenelementen worden echter op regelmatige basis aan de kant geschoven zodat gemotoriseerd verkeer vervolgens rond de verzinkbare palen kan rijden. Dit geeft een verstoord zicht en ondergraaft de waarde van de verzinkbare palen. “De jaarlijkse onderhoudskost van de palen is aanzienlijk en minder straatmeubilair geeft ons meer vrijheid bij het inrichten van evenementen of andere activiteiten op de Grote Markt. Daarom dat we ervoor gekozen hebben om de verzinkbare palen niet te vervangen maar in zijn geheel te verwijderen”, vervolgt de schepen. “De signalisatie van de voetgangerszone is in principe voldoende om aan te geven binnen welke uren en voor welke voertuigcategorieën de voetgangerszone gebuikt mag worden. Zonder vaste afsluiting wordt handhaving door de lokale politie natuurlijk wel belangrijker,” besluit de burgemeester. (diro)