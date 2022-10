Afghaan die collega overgiet met hete olie in Lanakense carwash riskeert 3 jaar cel

Een Afghaan (28) riskeert 3 jaar cel nadat hij een Pakistaanse man overgoot met gloeiend hete olie in een Lanakense carwash. “Hij stak zichzelf in brand”, zo wees de twintiger naar het slachtoffer.

In 2019 verscheen de Afghaanse man voor de eerste keer voor de Tongerse correctionele rechtbank om zich te verantwoorden voor de feiten in de nacht van 24 op 25 augustus 2018, aan de carwash op de Bilzerbaan in Lanaken. De Afghaan zou zijn Pakistaanse collega na een hevige discussie overgoten hebben met gloeiend hete olie waardoor het slachtoffer derdegraads brandwonden aan zijn armen en eerstegraads brandwonden aan zijn gezicht en hals opliep. De dader sloeg op de vlucht en was een tijdje voortvluchtig. Het slachtoffer werd meteen afgevoerd naar het ziekenhuis, maar verkeerde buiten levensgevaar.

Cocaïne in eten

Tijdens de eerste zitting voor de rechtbank verklaarde de Afghaanse beklaagde dat hij te veel had gedronken, maar wees hij ook meteen naar het slachtoffer. “Hij is ook fout geweest want hij had cocaïne in mijn eten gedaan.” De vluchteling probeerde zelfs twijfel te zaaien over de brandwonden die de man opliep. “Misschien komt dit wel door de chemicaliën die we gebruiken voor de schoonmaak van auto’s in de carwash?”, klonk het.

De zaak werd toen uitgesteld om een deskundige aan te stellen die moest oordelen over de verwondingen, de blijvende schade en de kosten voor een mogelijke huidtransplantatie bij het slachtoffer.

3 jaar cel

Maandag kwam de zaak na deskundig onderzoek opnieuw voor de rechter. Ook dit keer probeerde de Afghaanse man de schuld van zich af te schuiven. “Hij heeft zichzelf in brand gestoken”, zo schoof de twintiger zijn verantwoordelijkheid in de schoenen van het slachtoffer. De rechter wees hem op zijn eerdere verklaringen, waarin hij had toegegeven dat hij het slachtoffer aanviel. “Ja, het klopt dat ik die pot met olie naar hem heb gegooid, maar hij kon ontkomen. Nadien heeft hij zijn eigen armen in brand gestoken”, zo hield de man vol.

De procureur stelde dat de man door zijn houding en onduidelijke verklaringen weinig schuldinzicht vertoonde en eiste een celstraf van drie jaar en een geldboete van 1.600 euro.

Vrijspraak

Omdat het slachtoffer een asielzoeker was en de mutualiteit niet tussenkwam, nam Fedasil de medische kosten, waaronder 25.000 euro voor de operaties en behandelingen, op zich. Zij vragen het volledige bedrag terug in de vorm van een schadeclaim.

De raadsman van het slachtoffer zelf vraagt bijkomend een bedrag van zo’n 36.000 euro. “De tegenpartij beweert dat mijn cliënt de feiten heeft uitgelokt om zo een beschermd verblijfsrechtstatuut in België te krijgen. Dat gaat toch wel echt heel ver. Ook dat hij zelf die verwondingen heeft toegebracht is compleet ongeloofwaardig. Het is te zot voor woorden.” De advocaat van de Afghaanse man houdt echter vol en vraagt toch de vrijspraak voor zijn cliënt.

Vonnis volgt op 24 oktober.