Simon Yates moet Ronde van Lombardije laten schieten na val op training

“Hij gaat nu zijn seizoen beëindigen en focussen op rust, herstel en de opbouw naar 2023”, gaf het Australische WorldTour-team aan.

Yates zou zaterdag voor de vierde keer in zijn carrière deelnemen aan de Ronde van Lombardije. Hij kwam er nooit verder dan een achttiende plaats, in 2015. Afgelopen zaterdag gaf hij ook al op in de Ronde van Emilia (1.Pro).

Yates kende een meer dan degelijk seizoen met acht overwinningen, waarbij twee etappes in de Giro en een rit in Parijs-Nice. Hij moest echter opgeven in zowel de Giro, door een knieblessure, als de Vuelta, door een positieve coronatest.