Scheurkalender helpt kinderen uit Lommel en Hechtel over hun emoties spreken

In de basisscholen van Lommel en Hechtel zal in de klas voortaan dagelijks even stilgestaan worden bij het geestelijk welzijn. Dit dat dankzij een scheurkalender met korte speelse opdrachten die speciaal hiervoor werden ontwikkeld.

“We wilden iets duurzaam ontwikkelen wat elke dag in de klassen aan bod komt”, vertelt Hanneke Huysmans, coördinator van Het Huis van het Kind Lommel. “Toen zijn we samen met de collega’s van Hechtel-Eksel tot het initiatief gekomen van deze scheurkalender. Met Logo Limburg hebben we de inhoud uitgewerkt. Elke dag is er een speelse opdracht zoals bijvoorbeeld van schoenen wisselen en zo stilstaan hoe het voelt om in iemand anders’ schoenen te staan. Of er wordt ook een discussieonderwerp aangereikt waarbij aan de kinderen wordt gevraagd wanneer ze het laatst verdrietig zijn geweest of wie ze het laatst een handje hebben geholpen. Maar ook een grapje kan aan bod komen omdat lachen gewoonweg gezond is. Het gaat allemaal om zaken die slechts enkele minuten in beslag nemen.”

Jong

Het project werd maandagochtend voorgesteld door de vertegenwoordigers van de gemeentebesturen waaronder schepenen Nancy Bleys van Lommel en haar collega van Hechtel-Eksel Nele Lijnen. “Studies wijzen uit dat het belangrijk is om kinderen op jonge leeftijd te leren praten over hun emoties, zowel de plezante als de verdrietige gevoelens. En dit kan hier zeker bij helpen”, stelt Bleys. De scheurkalender is gekoppeld aan twee welzijnsprojecten uit beide gemeenten, namelijk Warme William in Lommel en Emotikan in Hechtel-Eksel.