Zinho Vanheusden maakt eerste minuten in acht maanden: “Ik wil vanaf nu zo veel mogelijk spelen”

“Ik ben superblij dat ik terug op het veld stond na bijna acht maanden. Het is een hele lange weg geweest”, vertelde Vanheusden na de wedstrijd. “Nu ben ik hier terug en we pakten met de ploeg een mooie overwinning (4-1 tegen Groningen, red.). Je wil als voetballer gewoon weer op het gras staan en weer voetballen met je vrienden. Nu wil ik alleen nog maar meer.”

Vanheusden begon aan het seizoen met fysieke achterstand en maakte daarom voor de eerste competitiewedstrijden nog geen kans op een selectie. Voor de twee wedstrijden voor de interlandbreak werd hij wel al geselecteerd, maar kwam hij nog niet van de bank. Tegen Groningen mocht Vanheusden invallen in minuut 89. “We hebben onze tijd genomen, heel hard en goed gewerkt. Dit is een nieuwe stap en hopelijk blijven we evolueren. Ik wil vanaf nu zo veel mogelijk spelen, maar de trainer bepaalt dat. Ik ben hier gewoon om de ploeg te helpen en ik hoop dat we zo verder blijven doen, want we zijn echt goed bezig.”

Zijn laatste volledige wedstrijd dateert van 13 februari, toen Vanheusden 90 minuten tussen de lijnen stond met Genoa tegen Salernitana. Daarna zat zijn seizoen erop wegens knieklachten.

Mag Vanheusden nog een sprankeltje hoop koesteren op het WK in Qatar? Zijn laatste selectie voor de Rode Duivels dateert van oktober 2021. Toen kwam hij niet van de bank. In oktober 2020 speelde hij zijn eerste en voorlopig enige interland voor de Rode Duivels.