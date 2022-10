Niet langer oubollig, maar net hip: zo draag je deze herfst loafers net als Kendall Jenner

Loafers in alle soorten en maten, vooral varianten met een chunky zool, zijn al een paar jaar goed vertegenwoordigd in het winkelaanbod. Dit jaar zijn ze nog hipper dan ooit: je kunt geen etalage voorbijwandelen zonder dat je een paar ziet blinken. Ook in webshops levert een zoekopdracht tientallen resultaten op. Heb je nog geen schoeisel om de druilerige herfst- en wintermaanden door te komen? Dan zit je zeker goed met de populaire instappers.

De drempel om een paar aan te schaffen is mogelijk nog een tikkeltje te hoog. Loafers worden niet zelden geassocieerd met het oubollige schoeisel dat kinderen honderd jaar geleden onder hun schooluniform droegen. Britney Spears nam er in 1998 een voorbeeld aan in haar videoclip van Baby one more time maar haar look met loafers, kniekousen, plooirokje en wit hemd is anno 2022 niet de preppy stijl waar volwassenen modefans naar streven.

Hip met broek

Hoe draag je loafers dan eigenlijk wel? Misschien is het net die vraag die je tegenhoudt om ze te verwelkomen in je schoenenkast. In dat geval hebben we goed nieuws voor twijfelaars: de schoentjes zijn perfect te combineren met een geklede broek. De stof en de snit maken niet veel uit, want loafers passen onder elk type pantalon, maken een look helemaal af én geschikt om mee te gaan werken.

De Amerikaanse actrice Katie Holmes draagt graag een blazer, jeans met wijde pijpen en zwarte instappers. Topmodel Kendall Jenner volgt dat voorbeeld, al durft ze de schoenen ook te dragen in combinatie met een gebreide debardeur en een wijde, crèmekleurige broek.

Alle kleuren

Je hoeft trouwens niet per se voor zwart te gaan als je kleurrijker bent ingesteld: loafers zijn er tegenwoordig in elke tint van de regenboog. Wil je combineren voor jezelf makkelijk houden, dan blijf je beter weg van schoenen met een uitgesproken dierenprint.

Toch liever een lange rok dezer dagen? Durf dan te experimenteren met materialen: loafers ogen hedendaagser onder een lederen jurk in een spannende kleur dan onder een klassieke plooirok in een grijstint.

Maatje minder

Oké, overtuigd om meer te doen met de trend en de klassiekers een kans te geven aan je voeten? Koop dan een maatje kleiner dan je gewoon bent. Loafers zijn dunne schoenen en sluiten nauw aan op je voet. Omdat er geen veters in zijn verwerkt, ben je volledig afhankelijk van de pasvorm … Die moet zitten als een tweede huid om te voorkomen dat de schoenen van je hielen glijden. Als er vingerbreedte tussen de langste teen en het uiteinde van de schoen kan, heb je in principe de juiste maat. Als je snel koude voeten hebt en je de schoenen, in tegenstelling tot veel Hollywoodsterren, altijd met kousen zal dragen, trek die dan zeker aan tijdens het passen.

