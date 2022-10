Bilzen

Benji Jans (32) uit Sint-Huibrechts-Hern, schrijnwerker

Gitte Neven (31) uit Eigenbilzen, Stockbeheerder bij SKF in Tongeren

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “We kwamen 15 jaar geleden met elkaar in contact via gemeenschappelijke vrienden”, vertelt het koppel. “Kort daarna is de vonk overgeslagen op een avond in dancing Karrewiel.” (joge)

