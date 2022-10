Nieuw album van Stake is een imposante geluidsmuur die een aanslag pleegt op de trommelvliezen

Op ‘Love, Death and Decay’ klinkt Stake zelden minder dan verschroeiend. — © Leon De Backer

Een groep die afgelopen zomer zowel op Pukkelpop als Graspop mocht spelen? Daarin moeten luide gitaren wel het hoge woord voeren. En hoe! Op Love, Death and Decay klinkt Stake zelden minder dan verschroeiend.

Veertien jaar na de winst in Humo’s Rock Rally, dan nog als Steak Number Eight, kanaliseert frontman Brent Vanneste nog steeds zijn innerlijke demonen, angsten en onzekerheden in gelaagde muziek die trommelvliezen op de proef stelt. Een imposante geluidsmuur trekt zijn groep op, vol dreigende drums en gelaagde gitaren.

Uit grunge, metal en postrock distilleert het West-Vlaamse viertal op dit tweede Stake-album dynamische songs met texturen die fans van internationale toppers als Tool en Mastodon vast kunnen smaken. Niet verwonderlijk dat ook Stake gaandeweg in heel Europa zieltjes wint. (gj)

‘Love, Death and Decay’, Stake, nu te beluisteren.