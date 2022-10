Proces in Tongeren over de dood van agent (37): vertelt meubelverkoper eindelijk waarom hij politieman doodschoot?

Waarom moest Amaury Delrez (37) sterven? Al vier jaar worstelen de weduwe en de drie kinderen van de gedode politieman met die vraag. Vanaf vandaag staat de Nederlander Yvo Theunissen (40) terecht voor het assisenhof in Tongeren, en volgen mogelijk antwoorden over die fatale schietpartij aan de vooravond van de Grand Prix Formule 1 in Francorchamps in 2018. Mogelijk, want de meubelmaker zegt al vier jaar dat hij zich niets kan herinneren.