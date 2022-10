Peer

Muhammed Bozdag (25) uit Antwerpen, elektricien

Seyma Arslan (27) uit Peer, busbegeleidster

Kinderen: Elmira (5 maanden)

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “We hebben elkaar 4,5 jaar geleden op een autoparking in Eindhoven leren kennen”, zegt het koppel. “We trouwden normaal gezien in maart 2020, maar dat is door corona niet doorgegaan.” (peb)

