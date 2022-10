Lummen

Jeoffrey Stockmans (30) uit Halen, trainer bij EDC Belron

Charlotte Dirkx (27) uit Genk, leerkracht lager onderwijs bij de Speling

Kinderen: Victor (1 jaar en 9 maanden)

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “Via een datingapp hebben we met elkaar kennisgemaakt, maar de vonk sloeg pas echt over na een date in de C-mine”, vertelt Charlotte. (klu)

