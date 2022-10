Jeff Bridges in ‘Taken’-modus draagt de serie ‘The Old Man’ op zijn sterke schouders

Ex-CIA-agent Johnny Kohler (Jeff Bridges) en zijn twee rottweilers in ‘The Old Man’. — © Disney+

Na Liam Neeson (70) en Denzel Washington (67) kruipt nu ook Jeff Bridges (72) in de huid van een bejaarde hitman die iedereen aankan. Maar hij toont in The Old Man wel meer fragiliteit en nuance dan zijn collega’s.

Jeff Bridges (The Big Lebowski, Crazy Heart, True Grit) heeft na een filmcarrière van meer dan vijftig jaar dan toch de overstap gemaakt naar televisie. In de reeks The Old Man, gebaseerd op een thrillerroman van Thomas Perry, speelt hij ex-CIA-agent Johnny Kohler die al dertig jaar ondergedoken leeft en een eenzaam bestaan leidt met zijn twee rottweilers.

Zijn vroegere bazen weten hem dan toch te vinden en sturen agenten uit om hem ‘binnen te halen’. Bejaarde Johnny, een veteraan van de oorlog in Afghanistan, blijkt veel taaier dan zijn aanvallers hadden verwacht.

Het concept kan je onmogelijk als origineel omschrijven. Er zit uiteraard wat Taken in, maar ook The Fugitive, The Equalizer, The Bourne Identity, The Company You Keep, Blood Father en John Wick. Overslaan? Zeker niet. Je zou misschien veel saaie actiescènes, voorspelbaarheid en heel oppervlakkige personages verwachten zoals in de actiefilms met die andere old man Liam Neeson. Maar The Old Man probeert nu net het genre naar een hoger kwaliteitsniveau te tillen.

De kleurrijke antagonisten zijn uitstekend geschetst en Jeff Bridges en John Lithgow (Blow Out), voortreffelijke acteurs die zacht en hard kunnen combineren, vullen die rollen met verve in. Ze kregen bovendien geloofwaardige dialogen in de mond gelegd en de sporadische actiescènes zijn behoorlijk rauw, boeiend, realistisch en verrassend.

The Old Man voelt dan ook aan alsof een Tony Gilroy (de scenarist van de Bourne-films) of een Taylor Sheridan (showrunner van Yellowstone) Taken zwaar onder handen heeft genomen en van een hamburger een steak heeft gemaakt.

‘The Old Man’ speelt op Disney+