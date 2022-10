Ann Demeulemeester terug op de catwalk in Parijs en Cher is haar grootste fan: “Alsof het speciaal voor mij gemaakt is”

Het label ‘Ann Demeulemeester’ staat opnieuw waar het hoort: op de catwalk in Parijs. En dat is mede te danken aan Claudio Antonioli, die twee jaar geleden zijn intrede maakte. Ondanks dat de Italiaan geen ontwerper is – hij stampte vooral winkels uit de grond en lanceerde toen nog onbekende merken – heeft hij het merk uit het slop gehaald.

Toen Ann Verhelst, zoals ze oorspronkelijk heette, het roer in 2013 overliet aan Anne Chapelle ging het al snel bergaf. Chapelle introduceerde de Franse ontwerper Sébastien Meunier, die zowel verantwoordelijk was voor de mannen- als voor de vrouwencollectie. Althans tot twee jaar geleden, toen kwam het label in handen van Antonioli. Zijn eerste zet? Het volledige gezin van Demeulemeester terughalen. Ann werd niet opnieuw de ontwerpster, maar ze kreeg wel een adviserende rol. Zo blijft ze dus wel nog steeds betrokken bij wat ooit haar label was.

En dat is ook aan de collectie in Parijs te zien. Die ging terug naar het DNA van Demeulemeester: monotone kleuren, soepelvallende, ingesnoerde broeken en haar kenmerkende katoenen witte hemden.

Niet meteen waar je aan denkt als je je zangeres Cher voor de geest haalt, misschien. Zo kwam ze ook de catwalk op met een opvallende hoed. Maar toch is de liefde van Cher voor het label oprecht: “Ik hou écht van Ann Demeulemeester. Ik draag de creaties al jaren. Ze passen mij perfect, alsof ze voor mij gemaakt zijn en dat vind ik gewoonweg fantastisch.”