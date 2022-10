Slachtoffer schietpartij in Beringen overleden: twee minderjarige verdachten opgepakt

De man die zondagavond werd neergeschoten in het centrum van Beringen is in het ziekenhuis overleden. Intussen zijn ook twee minderjarige verdachten uit Antwerpen gearresteerd. Dat nieuw werd uit goed bron vernomen.

De precieze omstandigheden zijn nog steeds niet bekend. Parket en politie willen voorlopig niets over de zaak kwijt. Wat we weten is dat een man zondag in de vooravond in de Brugstraat werd neergeschoten en in kritieke toestand naar het ziekenhuis werd gevoerd.

Buurtbewoners vertellen dat ze waren opgeschrokken door iets wat een schietpartij leek. Iemand maakt gewag van acht schoten. Iemand zag ook drie mannen wegvluchten; eentje te voet, twee anderen in een auto.

Een persoon raakte gewond en is intussen overleden.

De lokale politie Beringen/Ham/Tessenderlo deed de eerste vaststellingen. Intussen zit het onderzoek bij het parket Limburg. Waar en wanneer de verdachten werden gearresteerd, is niet bekend. Net zo min of het om een afrekening in het milieu gaat.