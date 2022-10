Didier Lamkel Zé kan nog schorsing krijgen na video op Instagram, Antwerp wacht wellicht boete

De incidenten in het Guldensporenstadion krijgen mogelijk nog een staartje. Het Bondsparket beraadt zich over sancties voor zowel Didier Lamkel Zé als Antwerp.

Eerst nog even de feiten: Didier Lamkel Zé werd tijdens KV Kortrijk-Antwerp (2-1) de hele tijd beschimpt door de bezoekende fans. De spreekkoren waren niet fraai. Die gezangen zijn opgenomen in het scheidsrechtersverslag en werden omschreven als ‘kwetsend en discriminerend’. Hoogstwaarschijnlijk zal Antwerp de prijs betalen voor het gedrag van zijn supporters in de vorm van een boete.

Lamkel Zé provoceerde de fans van Antwerp, hij kreeg daarvoor geel – die zaak is dus gesloten. Maar achteraf deelde hij op sociale media een video vanuit de catacomben waarin hij Antwerp uitschold voor het vuil van de straat. “F*ck you”, liet hij onder meer noteren. Het is niet uitgesloten hij daarvoor nog een sanctie krijgt van het Bondsparket: een verwittiging is een optie, maar ook een geldboete of zelfs een schorsing behoort tot de mogelijkheden.

Op sociale media kreeg DLZ racistische verwijten naar het hoofd geslingerd. Het is niet zeker dat dat onder de bevoegdheid van het Bondsparket valt, want het gebeurde buiten de stadionmuren. Bij de KBVB wil men eerst alle info verzamelen alvorens beslissingen te nemen.