Drieduizend zangers uit heel Europa op korenfestival in C-Mine

Na dertig jaar werd het Internationaal Korenfestival niet meer in Maasmechelen maar in C-Mine in Genk georganiseerd. — © Chris Nelis

Voor het eerst in dertig jaar werd het Internationaal Korenfestival niet in Maasmechelen maar in Genk georganiseerd. Vooral de ruwheid van de voormalige mijngebouwen in combinatie met gedreven creativiteit waren voor de organisatoren overtuigend om het als decor te gebruiken. Zoals de traditie het wil, werd het muzikale weekend geopend met een hoogstaand concert. Deze keer was het de beurt aan het Britse Voces8 dat zich, volgens kenners, tot de wereldtop mag rekenen. Op zaterdag werden de ruggen gerecht en de stemmen gesmeerd. De dag stond dan ook grotendeels in het teken van de internationale koorwedstrijd. Hiervoor werden in totaal twaalf koren met gelijke of gemengde stemmen geselecteerd. Allemaal moesten ze het wedstrijdprogramma afwerken met onder meer een verplicht nummer speciaal voor het festival gecomponeerd door Erika Budai.

Drieduizend zangers

In de categorie ‘Gemengde koren’ won het Vokalensemble Zürich West uit Zwitserland en bij de Gelijkstemmige koren stond Vocal Ensemble Caloroso uit België op de eerste plaats. De wedstrijd mag dan wel het zwaartepunt vormen van het festival, toch zijn het ook de randevenementen die het geheel wat optillen. Zo waren er wat heet vriendschapsconcerten bij gastkoren in de omgeving en kon wie maar wilde deelnemen aan workshops voor koorzangers en dirigenten. Het festival speelde zich vooral af in C-Mine maar ook Labiomista van kunstenaar Koen Vanmechelen kreeg een prominente rol in het geheel. Zo kregen muziekliefhebbers de kans om door het kunst- en natuurdomein van Koen Vanmechelen te wandelen terwijl ze her en der verrast werden door zes verschillende internationale topkoren. Slotmoment werd gevormd door zo’n drieduizend zangers en zangeressen in koor.

(cn)