Kan Erling Haaland fabelachtig doelpuntenrecord Lionel Messi breken? Pep Guardiola legt het verschil uit: “Hij heeft ploegmaats nodig”

Erling Haaland (22) zit aan zeventien doelpunten uit elf officiële wedstrijden dit seizoen. Een waanzinnig gemiddelde. Op deze manier is de Noorse topspits van Manchester City goed op weg om het doelpuntenrecord van Lionel Messi - die in 2011-2012 liefst 73 scoorde voor FC Barcelona - te verbreken. Coach Pep Guardiola legde na de wedstrijd tegen Manchester United het verschil uit tussen de twee aanvallers.

Manchester City verpulverde stadsgenoot United zondag in een spektakelwedstrijd: het werd 6-3. Erling Haaland nam drie doelpunten en twee assist voor zijn rekening. Voor de derde thuiswedstrijd op rij scoorde hij een hattrick in de Premier League. Geen enkele speler deed hem dat ooit voor. Indrukwekkend. Met zijn zeventien goals in elf wedstrijden vraagt iedereen zich af waar dit gaat eindigen. Kan Haaland zijn gemiddelde van 1,54 doelpunten per wedstrijd aanhouden? Dan komt hij aan het einde van dit seizoen boven de 70 uit.

Lionel Messi maakte er in 2011-2012 liefst 73 voor het FC Barcelona van Pep Guardiola. “Het verschil is dat Haaland al zijn ploegmaats nodig heeft, Messi had het vermogen om het allemaal zelf te forceren”, zei de Spaanse coach van Manchester City na de derbyzege.

“Die aantallen zijn beangstigend”, zei Guardiola verder nog. “Erling is zo hongerig en wil zo graag scoren. De kwaliteit die wij in de ploeg hebben, helpt hem daarbij. Maar wat hij doet, kan ik hem niet leren. Hij heeft een ongelooflijk goed instinct. Dat heeft hij van zijn moeder en vader gekregen, hij is daarmee geboren. Erling doet bij ons wat hij ook in Noorwegen, Oostenrijk en Duitsland heeft gedaan: scoren.”

Op zijn 22ste heeft Haaland alvast een pak meer doelpunten gemaakt dan Lionel Messi op die leeftijd. Haaland zit nu al aan 173 stuks. De 22-jarige Messi had er destijds 44. En Cristiano Ronaldo had er op die leeftijd 50. Het Noorse wonderkind lijkt op weg om vrijwel álle records te breken.