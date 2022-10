Boeken om meteen in huis te halen: tussen een TikTok-fenomeen en tomaatjes voor kleine Jules

Verity

Colleen Hoover

TikTok bombardeerde de Amerikaanse Colleen Hoover tot een van de best verkopende auteurs van het moment. Haar roman Verity, over ghostwriter Lowen die een levensgroot geheim ontdekt van de beroemde schrijfster voor wie ze werkt, is nu opnieuw uitgegeven met een extra hoofdstuk.

Z&K, 352 blz., 20 euro

De Franse revolutie deel 2: van Robespierre tot Napoleon

Johan Op de Beeck

Deel twee van Op de Beecks duik in de Franse Revolutie. Dit keer vertelt hij met veel flair over de periode van het schrikbewind door Robespierre in 1793 tot de staatsgreep van Napoleon in 1799. Opnieuw een bewijs dat geschiedenis even meeslepend kan zijn als fictie.

Horizon, 492 blz., 34,99 euro

Tomas Nevinson

Javier Marías

Javier Marías, jarenlang de meest getipte Spaanse auteur om de Nobelprijs te winnen, stierf vorige maand op zijn zeventigste aan een longinfectie ten gevolge van covid. Zijn laatste roman is het intense relaas van een Britse spion die een terrorist van de Baskische afscheidingsbeweging ETA moet ontmaskeren.

Meulenhoff, 635 blz., 26,99 euro

Fatale waarheid

Robert Bryndza

In het langverwachte zevende deel buigt rechercheur Erika Foster zich over de gruwelijke moord op Vicky Clarke, een onderzoeksjournalist met een eigen podcast. Of dat denkt Foster toch. Niet voor gevoelige zielen, deze pageturner vol verrassende wendingen.

Meulenhoff Boekerij, 383 blz., 20,99 euro

Jules wil geen tomaatjes eten

Annemie Berebrouckx

Daar is Jules weer. Het populaire kereltje met de zeven stekeltjes op zijn hoofd had even niets meer van zich laten horen, maar nu is het geesteskind van Annemie Berebrouckx helemaal terug. Klein probleem: tomaatjes, daar moet Jules niets van weten. Voor kleintjes van vier tot zes jaar.

Mamie, 32 blz., 15,95 euro

Samengesteld door de redactie in samenwerking met onafhankelijke boekhandels Malpertuis in Genk, Grim in Hasselt en Naboekov in Sint-Truiden.