Robbe Ghys ontbreekt in Belgische selectie WK baanwielrennen

Door het ontbreken van Ghys telt ons land een medaillekandidaat minder. In augustus keerde hij met twee medailles terug van het EK in München; zilver in de puntenkoers en brons in de ploegkoers aan de zijde van Fabio Van Den Bossche. Ook op het WK van vorig jaar veroverde hij eremetaal, toen knalde hij naar het brons in de ploegkoers aan de zijde van huidig bondscoach Kenny De Ketele.

Zonder Ghys komen dertien Belgen in actie in Frankrijk. Bij de vrouwen staan Shari Bossuyt, Katrijn De Clercq, Lotte Kopecky, Marith Vanhove en sprintster Nicky Degrendele aan het vertrek. Thibaut Bernard, Tuur Dens, Lindsay De Vylder, Jules Hesters, Gianluca Pollefliet, Fabio Van Den Bossche, Noah Vandenbranden en Brent Van Mulders zijn de mannen.

Lotte Kopecky — © BELGA

Na het succesvolle WK van vorig jaar in Roubaix en het sterke EK van deze zomer in München zijn de verwachtingen hoog bij de Belgische delegatie. Kopvrouw Lotte Kopecky pakte in Roubaix goud op de puntenkoers en zilver op de afvalling. In München veroverde ze in beide disciplines goud. Kopecky pakte in het olympische omnium ook zilver in Roubaix.

Bij de mannen zal Tuur Dens (scratch) zijn zilveren medaille van het vorige WK willen evenaren, terwijl Jules Hesters (afvalling) een vervolg wil breien aan zijn bronzen medaille op het EK.