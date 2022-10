OPROEP. Wij zoeken vaders die pauzeknop op carrière indrukken om voor kinderen te zorgen

“Collega Vandecasteele, ik weet niet of u beseft dat er meestal twee ouders zijn en ook zoiets als een vader?” Parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA) reageerde zaterdag tamelijk laconiek op de interpellatie van Lise Vandecasteelde, die tijdens het debat over de Septemberverklaring waarschuwde voor krappe budgetten voor kinderopvang in Vlaanderen. “Feit is dat door het tekort aan en de uitval van personeel hoe langer hoe meer kinderdagverblijven de deuren sluiten of de openingsuren aanpassen.” Daar dreigen vooral moeders en kinderen de dupe van te worden. “Dat weglachen is de realiteit ontkennen van de hardnekkige rolverdeling. Vrouwen staan nog steeds meer dan mannen in voor de huishoudelijke taken en de zorg en opvoeding van de kinderen.”

Wij zijn op zoek naar vaders die wél thuisbleven om voor de kinderen te zorgen. Zette u als papa bewust uw carrière even ‘on hold’ om voor de kinderen te zorgen, zodat de mama kon blijven werken? Laat het ons weten via onderstaand antwoordformulier: