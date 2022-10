Bryan verloor de strijd tegen botkanker, een jaar na zijn overlijden stellen artsen borstkanker vast bij zijn vriendin Rani. — © if

Averbode

8 februari zal voor Rani De Wit (23) altijd een zware dag zijn. Op die dag liet haar vriend Bryan Willemaers vorig jaar op 23-jarige leeftijd het leven door botkanker. Exact een jaar later voelt Rani een knobbeltje in haar borst: ook zij blijkt kanker te hebben. “Ik had het verdriet van Bryans overlijden nog niet verwerkt, en dan kwam dit er nog eens bij.”