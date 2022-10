Met de tip van Lieven Hostens haal je de 10.000 stappen per dag en zamel je geld in voor de strijd tegen borstkanker

Lieven Hostens is de voorzitter van Wandelsport Vlaanderen vzw. Zijn tip? “Train eerst een beetje voor je het tempo opdrijft.”

LEES OOK:

“Mijn vrouw en ik zijn langeafstandswandelaars. Voor ons zijn er drie aspecten die het wandelen zo rijk maken: de combinatie van het sportieve, het sociale en het toeristische. Wie minder vertrouwd is met wandelen en focust op het eerste, zal sneller op z’n fysieke limieten botsen en vervolgens ook op mentale vermoeidheid. En dan loert ‘opgeven’ in een klein hoekje. Probeer dus eerst wat wandelkilometers te verzamelen en te trainen, voor je voluit gaat voor dat fysieke aspect en misschien eens probeert om het tempo wat op te drijven. Ga je deze uitdaging aan mét iemand, dan haalt het gesprek wellicht de bovenhand op het wandelen en zullen die 10.000 stappen voorbij vliegen zonder dat je het beseft. Ga je de uitdaging alleen aan? Concentreer je dan op het voortschrijdend kijken en de verbazing die opkomt bij wat er rond je te zien is. Terwijl je écht kijkt en misschien mijmert over dat wat de omgeving aanreikt, volgt het stappen vanzelf. Na verloop van tijd word je dan misschien één van de vele wandelaars die stappen onder het motto van ‘de gezonde verslaving’ en zal je bijna spijt hebben dat die dagelijkse 10.000 stappen voorbij zijn!”

De Roze Mars is een wandelevenement waarbij je de hele maand oktober stapt wanneer en waar je wil. Iedereen kan zich online registreren op een digitaal platform: www.derozemars.be. Hierop kun je steeds in realtime de voortgang van hun aantal kilometers, het stijgende aantal deelnemers en het verloop van de virtuele competitie volgen. Wie zich inschrijft, betaalt 10 euro. Met het ingezamelde geld steunt Pink Ribbon concrete projecten in de strijd tegen borstkanker.