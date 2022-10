Kanye ‘Ye’ West opent bijna onherkenbaar de catwalkshow van Balenciaga

Een opvallende gast bij Balenciaga op de Parijse modeweek. Niemand minder dan ontwerper en rapper Kanye ‘Ye’ West liep opende daar de show van het Italiaanse modehuis. Al duurde het even voor de gasten, die op een modderig veld uitkeken, doorhadden dat het om de bekende rapper ging.

Afgelopen weekend zakten opnieuw heel wat sterren af naar de Parijse modeweek en een paar van hen waren zelfs op de catwalk te zien. Zo ook Ye, zoals Kanye nu officieel heet, West. De rapper opende de modeshow van Balenciaga, die plaatsvond in een modderig veld, en koos daarbij voor een monotone outfit. Gekleed in een lederen broek, een kaptrui, een grote jas met tal van zakken en nog een pet.

LEES OOK:

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Het is dan ook niet verbazingwekkend dat de rapper pas later herkend werd door het grote publiek. Nochtans is het geen toeval dat Ye net bij Balenciaga opduikt. De rapper en Demna Gvasalia, hoofdontwerper bij het modehuis, houden er al langer een hechte vriendschap op na.