Minister Brouns wil huismannen en -vrouwen naar arbeidsmarkt lokken

Uit een bevraging van de Vlaamse arbeidsbemiddelaar VDAB blijkt dat er mogelijkheden zijn om met die specifieke groep de krapte op de arbeidsmarkt wat te verlichten. Negen procent van de mensen die thuisblijven voor een zorgtaak of het huishouden, zegt meteen aan de slag te willen gaan. De groep breidt uit tot 28 procent als de vraag is of ze in de toekomst aan de slag willen gaan.

“De krapte op de arbeidsmarkt is nijpend. Als we in Vlaanderen de werkzaamheidsgraad willen optrekken tot 80 procent, moeten we verder kijken dan enkel de werkzoekenden”, legt minister Brouns uit. In het eerste kwartaal bedroeg die werkzaamheidsgraad 76,6 procent.

VDAB geeft wel aan dat de groep van mogelijke herintreders kleiner is dan aanvankelijk gedacht. “Ons onderzoek leert dat herintreders enkel onder de juiste omstandigheden de stap naar werk zullen zetten: als de werkgever voldoende flexibiliteit biedt om werk en gezin te kunnen combineren, als werken een significant financieel verschil maakt ten opzichte van niet werken, en als de werksfeer goed is”, zegt gedelegeerd bestuurder Wim Adriaens.