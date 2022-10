Nu al reserveren: de immens populaire show van Kamal Kharmach en 25 jaar Robbie Williams

De show mag dan al op televisie te zien zijn, de stormloop op tickets voor de eindejaarsconference van Kamal Kharmach in de zalen is zo groot dat er al extra shows werden aangekondigd, ook in Limburg. Hier vind je verder nog voorstellingen waarvoor je best nu al reserveert.

COMEDY

Zou Kamal even mogen?

“We zijn dit jaar met slecht nieuws om de oren geslagen en hebben meer dan ooit nood aan ontspanning.” Zo verklaart Kamal Kharmach zelf de stormloop op tickets voor zijn eindejaarsconference. Er komen extra voorstellingen, ook in Genk en Peer. (agr)

Mag ik even? Kamal Kharmach, op 2/12 cc Houthalen-Helchteren (uitverkocht), op 8/12 Cultuurhuis Tessenderlo (uitverkocht) op 9/12 De Zeepziederij Bree (uitverkocht), op 10/12 en 11/12 cc Maasmechelen, op 20 en 21/12 Cultuurcentrum Hasselt, op 14/1 ’t Poorthuis Peer (extra show om 18 uur), op 19/1 cc Lanaken (uitverkocht), op 21/1 De Adelberg Lommel (uitverkocht), op 25/1 De Bogaard Sint-Truiden, op 28 en 29/12 C-mine Genk, op 3/2 cc Beringen. Info: www.kamal.be

KLASSIEK

De saxofoon van vroeger

Meer dan tweehonderd jaar geleden ontwikkelde Adolphe Sax de saxofoon, een instrument met het zachte timbre van de strijkers en de articulatie van de blazers. Kurt Bertels en Bert Koch stellen met historische instrumenten dat oude saxgeluid opnieuw voor. Dat doen ze met werk van Belgische componisten die zich lieten inspireren door deze Belgische uitvinding. (agr)

Sax à l’ancienne, Kurt Bertels & Bert Koch, op 24/11 Sint-Pieterskerk Leut. Info: www.ccmaasmechelen.be

CONCERT

Een kwarteeuw Robbie Williams

Om te vieren dat hij al 25 jaar solo op het podium staat, bracht Robbie Williams begin september XXV uit. Dat is een verzamelplaat met zijn grootste hits in een symfonische versie, waarop hij begeleid wordt door het Nederlandse Metropole Orkest. Met die cd onder de arm maakt hij een Europese tournee van 22 – waarom geen 25? – concerten. Die rondreis brengt hem ook naar het Sportpaleis. (agr)

XXV Tour, Robbie Williams, op 23/1, Sportpaleis Antwerpen. Info: www.sportpaleis.be

THEATER

Broederstrijd in milieuschandaal

Een dokter ontdekt dat het water van het kuuroord in zijn stad ernstig vervuild is. Zijn onthullingen leiden tot een strijd met zijn broer, die er burgemeester is. Een familie- en een maatschappelijke crisis. In deze wrange komedie, die Henrik Ibsen in 1882 schreef, horen we brandend actuele echo’s van recente milieuschandalen en klokkenluidersaffaires. (agr)

Vijand van het volk, Olympique Dramatique/Toneelhuis, op 22/11 Cultuurcentrum Hasselt. Info: www.ccha.be

CONCERT

Geen banjo als die van Morgane

Er zijn wel meer artiesten die de banjo betrekken in hedendaagse muziek, maar niemand laat dat instrument zo groovy klinken als Morgane Ji. Ze werd geboren in het Franse overzees departement Réunion en heeft naast Afrikaanse ook Aziatische roots. Dat hoor je in haar mix van rock, pop, elektronica en world, afgewerkt met een opvallende stem, wisselend van rauw tot zacht. Luister ter voorbereiding naar het album Woman soldier. (agr)

Woman soldier, Morgane Ji, op 9/12 in Muze Heusden-Zolder. Info: www.muze.be