Vandenbroucke: “Btw-verlaging op gas en elektriciteit wordt permanent”

Volgens Vandenbroucke is binnen de regering “de kogel door de kerk” dat de verlaging van de btw op gas en elektriciteit definitief op 6 procent blijft. “Iedereen is ervan overtuigd dat een tarief van 21 procent om vele redenen blind en onrechtvaardig is”, zei de Vlaamse socialist. In de plaats daarvan komt er een systeem met accijnzen, dat rechtvaardiger werkt, luidt het.

Die btw-verlaging was aanvankelijk bekendgemaakt als een tijdelijke maatregel om de energiefactuur van alle inwoners van ons land betaalbaar te houden.