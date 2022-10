Elise Mertens is opnieuw de beste Belgische op WTA-ranking

Elise Mertens heeft haar statuut als beste Belgische op de WTA-ranking terug. De voorbije drie weken was die eer voor Alison Van Uytvanck. Op de maandag nieuw verschenen WTA-ranking steeg Mertens twee plaatsen naar de 42e stek. Van Uytvanck verloor twaalf plaatsen en is nu 52e. De Grimbergse staat aan de kant met rugproblemen.

Verder was er vooral goed nieuws van Belgische zijde. Maryna Zanevska en Ysaline Bonaventure werden beloond voor hun knappe prestaties op het WTA-circuit. Zanevska steeg na haar kwartfinale in Parma 14 plaatsen en is nu 83e. Bonaventure was in Tallinn ook goed voor een kwartfinale en klom 16 plaatsen naar de 122e stek. Ook Greet Minnen (WTA 143, +1) boekte lichte vooruitgang. In het dubbelspel bleef Elise Mertens onveranderd nummer drie van de wereld.

Bovenaan de WTA-ranking waren er enkel lichte verschuivingen. De Estse Anett Kontaveit klom na haar verloren finale in eigen land, in Tallinn, van vier naar drie. De Spaanse Paula Badosa maakte de omgekeerde beweging.

WTA-ranking op maandag 3 oktober (tussen haakjes de ranking op 26 september):

1. (1) Iga Swiatek (Pol) 10.180 punten

2. (2) Ons Jabeur (Tun) 4885

3. (4) Anett Kontaveit (Est) 4010

4. (3) Paula Badosa (Spa) 3934

5. (6) Aryna Sabalenka (WRu) 3470

6. (5) Jessica Pegula (VSt) 3447

7. (7) Maria Sakkari (Gri) 3355

8. (8) Cori Gauff (VSt) 3047

9. (9) Simona Halep (Roe) 3025

10. (10) Caroline Garcia (Fra) 2930

11. (11) Daria Kasatkina (Rus) 2895

12. (13) Veronika Kudermetova (Rus) 2561

13. (12) Garbine Muguruza (Spa) 2406

14. (14) Belinda Bencic (Zwi) 2305

15. (15) Beatriz Haddad Maia (Bra) 2295

16. (17) Jelena Ostapenko (Est) 2271

17. (18) Madison Keys (VSt) 2248

18. (16) Danielle Collins (VSt) 2177

19. (20) Karolina Pliskova (Tsj) 2061

20. (18) Petra Kvitova (Tsj) 2003

....

42. (44) Elise Mertens 1146

52. (40) Alison Van Uytvanck 1012

83.(97) Maryna Zanevska 725

122.(138) Ysaline Bonaventure 515

143.(144) Greet Minnen 422

201.(188) Kirsten Flipkens 326

239.(240) Magali Kempen 263

289.(299) Marie Benoit 216

390.(396) Yanina Wickmayer 133

496 (503) Sofia Costoulas 85