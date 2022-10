Witteboordcrimineel Petrus ‘Pedro’ Leistra aangehouden in Whoppa-affaire

De onderzoeksrechter in Antwerpen heeft Petrus Leistra (51), de vermeende zwembadoplichter uit Schoten, aangehouden in het fraudeonderzoek naar het failliete Whoppa Pools. Dat bevestigt Kristof Aerts van het parket van Antwerpen.

Petrus Leistra was al maanden voortvluchtig, nadat hij in februari 2022 werd veroordeeld door het hof van beroep in een grote fraudezaak met postorderbedrijven. Maar Leistra wordt ook gezien als het brein achter een immense oplichting met zwembaden. Als verkoper van Whoppa Pools zou hij honderden klanten een voorschot van tienduizenden euro hebben laten betalen voor de bouw van een zwembad, maar die zwembaden werden nooit geleverd. Whoppa Pools ging failliet en Leistra verdween richting Zuid-Spanje.

Zaterdagavond werd Leistra eerder toevallig staande gehouden bij een verkeerscontrole in Genk. De politiezone Carma leverde de Nederbelg uit Schoten af aan de federale gerechtelijke politie in Antwerpen. Die waren niet alleen op zoek naar Leistra omdat hij nog een gevangenisstraf moest uitzitten, de speurders wilden hem ook op de rooster leggen over zijn betrokkenheid bij Whoppa Pools. Na verhoor werd Leistra voorgeleid bij de onderzoeksrechter en aangehouden. Hij wordt verdacht van misbruik van vertrouwen, oplichting, valsheid in geschrifte, het verduisteren van activa en witwassen. (vdaa)