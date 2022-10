Spoorstaking komt er: vakbonden bevestigen dat werk dinsdag neergelegd wordt

De spoorstaking van dinsdagavond tot woensdagavond komt er. Dat hebben de vakbonden bevestigd. De regering had die proberen af te wenden via een open brief, maar de vakbonden vonden die niet voldoende.

De spoorbonden hadden midden vorige week een brief naar de regering gestuurd naar aanleiding van hun stakingsaanzegging. In die brief herhaalden ze hun pleidooi voor meer middelen en meer personeel voor het spoor. De staking dient om druk uit te oefenen op het begrotingsconclaaf van het kernkabinet, dat vrijdagnamiddag begon.

Premier Alexander De Croo en minister van Mobiliteit Georges Gilkinet stuurden een antwoord op die brief, maar die voldeed volgens de vakbonden niet. Het antwoord “bevat geen enkele budgettaire garantie en blijft beperkt tot een intentieverklaring”, zeggen de vakbonden in een persbericht. “Dat engagement is onvoldoende.”

De staking start op dinsdag 4 oktober om 22 uur. Er is wel een minimale dienstverlening. De spoormedewerkers moeten aangeven of ze zullen werken of niet, en op basis daarvan wordt beslist welke treinen kunnen rijden. Dat zou ten laatste maandagavond duidelijk moeten zijn.