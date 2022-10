Na peperdure zoektocht vreest Paris Hilton dat coyote haar chihuahua opat: “Voelt alsof ik een dochter kwijt ben”

Al sinds midden september is Paris Hiltons chihuahua Diamond Baby vermist. Al even lang leidt Hilton een intensieve zoektocht. Maar Hilton laat nu weten dat ze vreest dat haar hondje het hapje werd van een coyote.

Groot leed, ginds in de heuvels van Beverly Hills. Daar is op 14 september het hondje van hotel-erfgename Paris Hilton (41) vermist. De verhalen over hoe dat is kunnen gebeuren, lopen wat uiteen. Volgens de ene bron was een loodgieter in de badkamer aan het werk en liet die een achterdeur open langs waar de hond wegliep. Volgens anderen zou Paris Hilton haar optrekje (waarde: 9 miljoen euro) in de Mulholland Estate verlaten en hebben verhuizers de achterdeur opengelaten.

Hoe dan ook: het was niet de fout van Paris. Dat schreef ze voor haar meer dan 20 miljoen Facebook-volgers: “Ik was zelf naar een fotoshoot toen Diamond Baby verdween. Toen ik hoorde dat hij vermist was, heb ik alle middelen ingezet om hem snel terug te vinden.”

Het opsporingsbericht op de Facebookpagina van Paris Hilton. — © Facebook

Dat waren aanzienlijke middelen. Hilton huurde een bedrijf in dat met warmtedrones op zoek ging naar de chihuahua. ook paranormalen deden mee aan de zoektocht. En een detectivebureau gespecialiseerd in het terugvinden van verloren gelopen huisdieren. La Hilton engageerde ook nog een hondentracker. De zoektocht zou dagelijks 10.000 euro kosten.

Zondag citeerde de Mail on Sunday een bron dicht bij het politieonderzoek: “Wanneer we een signalement van een verdwenen hond verspreiden, krijgen we meestal heel snel meldingen binnen van mensen die het dier hebben gezien. Nu kwam er geen enkele melding binnen.”

Als een dochter

Paris Hilton en haar entourage nemen nu aan dat Diamond Baby is opgegeten door een coyote. Normaal blijven die ver van woonwijken. Maar de extreme droogte van de voorbije zomer dreef hen in hun zoektocht naar drank en voedsel naar de bewoonde wereld.

“Iedereen die van een huisdier hield en het verloor, zal mijn pijn begrijpen”, schreef Hilton op haar sociale media. “Ik heb het gevoel dat een deel van mij ontbreekt. Dat niets nog hetzelfde zal zijn zonder haar. Diamond Baby was als een dochter voor mij.”