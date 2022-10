David Goffin wordt opgevist als ‘lucky loser’ en treft nummer één van de wereld Carlos Alcaraz in Nur-Sultan

David Goffin (ATP 66) is dan toch van de partij op het ATP-toernooi in de Kazachse hoofdstad Nur-Sultan (hardcourt/1.900.000 dollar). De 31-jarige Luikenaar verloor zondag zijn tweede (en laatste) kwalificatieronde van de Italiaan Luca Nardi (ATP 152), maar werd opgevist als ‘lucky loser’. In de eerste ronde wacht hem een absoluut toptreffen met nummer één van de wereld Carlos Alcaraz.

Goffin profiteerde van het forfait van de Noor Holger Rune (ATP 26), die zondag nog de finale van het ATP-toernooi in Sofia (hardcourt/534.555 euro) verloor van de Zwitser Marc-Andrea Huesler (ATP 64).

Het wordt het tweede duel tussen Goffin en Alcaraz op het ATP-circuit. De negentienjarige Spanjaard won vorig jaar in Melbourne van onze landgenoot. Alcaraz speelde sinds zijn eindzege op de US Open begin september geen toernooien meer. Hij kwam wel nog in actie in de Davis Cup.

Nadal springt weer over Ruud naar 2e plek op ATP-ranking, Goffin verliest nog een plaats

De nieuwe ATP-ranking van maandag had weinig verrassingen in petto. Bovenaan blijft Carlos Alcaraz koploper. De negentienjarige Spanjaard werd na zijn overwinning op de US Open de jongste nummer één van de wereld ooit. Achter hem springt zijn landgenoot Rafael Nadal opnieuw over Casper Ruud naar de tweede plaats.

Ruud raakte de voorbije week op het ATP-toernooi in Seoel niet verder dan de kwartfinales. De Noor was nummer twee van de wereld sinds zijn verloren finale op de US Open.

Verder waren er maandag geen grote verschuivingen bovenin de ATP-ranking. Van Belgische zijde verloor David Goffin opnieuw een plaats. Hij is nu 66e. Goffin ging er zondag uit in de kwalificaties voor het ATP-toernooi in het Kazachse Nur-Sultan, maar werd alsnog opgevist als ‘lucky loser’. Hij treft dinsdagmorgen Carlos Alcaraz in de eerste ronde.

Zizou Bergs moest drie plekjes prijsgeven en staat nu op de 131e stek. Kimmer Coppejans (ATP 198, +1) en Michael Geerts (ATP 266, +3) boekten lichte winst. Joris De Loore (ATP 313) klom zeventien plaatsen.

ATP-ranking op maandag 3 oktober (tussen haakjes de ranking op 26 september):

1. (1) Carlos Alcaraz (Spa) 6740 punten

2. (3) Rafael Nadal (Spa) 5810

3. (2) Casper Ruud (Noo) 5645

4. (4) Daniil Medvedev (Rus) 5065

5. (5) Alexander Zverev (Dui) 5040

6. (6) Stefanos Tsitsipas (Gri) 4810

7. (7) Novak Djokovic (Ser) 3820

8. (8) Cameron Norrie (GBr) 3445

9. (9) Andrey Rublev (Rus) 3345

10. (11) Hubert Hurkacz (Pol) 3175

11. (12) Taylor Fritz (VSt) 3055

12. (10) Jannik Sinner (Ita) 3040

13. (13) Félix Auger-Aliassime (Can) 2950

14. (16) Marin Cilic (Kro) 2495

15. (14) Pablo Carreno Busta (Spa) 2360

16. (15) Matteo Berrettini (Ita) 2360

17. (17) Diego Schwartzman (Arg) 2110

18. (18) Karen Khachanov (Rus) 1990

19. (19) Frances Tiafoe (VSt) 1940

20. (20) Nick Kyrgios (Aus) 1780

...

66. (65) David Goffin 770

131. (128) Zizou Bergs 423

198. (199) Kimmer Coppejans 263

266. (269) Michael Geerts 184

313. (330) Joris De Loore 158

322. (322) Raphael Collignon 149

396. (394) Gauthier Onclin 110

531. (461) Ruben Bemelmans 56

574. (569) Christopher Heyman 49