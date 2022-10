Lewis Capaldi komt met eigen diepvriespizza’s: “Dit kan mijn ware roeping zijn”

“Ik denk dat de lockdown voor veel mensen veel ideeën heeft opgeleverd”, zegt Capaldi op Instagram. “En ik ben voor zuurdesem gegaan. Zuurdesem is mijn troost. Mijn hoofd begon te draaien en ik dacht: pizza’s kunnen mijn ware roeping zijn.”

Capaldi zegt dat het bedenken van het product nog best voeten in de aarde had, maar dat het uiteindelijk toch is gelukt. “Op een gegeven moment klikte het gewoon.” Inmiddels zijn er twee pizza’s te koop in de Britse supermarkten: een met salami en een met kaas.