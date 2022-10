‘Chateau Meiland’ krijgt achtste seizoen

Wanneer de volgende reeks op televisie te zien zal zijn, is nog niet bekend. “Daar kunnen we nog niets over zeggen”, laat de woordvoerder weten.

In augustus zei Martien Meiland dat hij verwacht dat de realityserie rond zijn familie er over vijf jaar niet meer is. “Als de kijkcijfers instorten, stoppen we. Zolang wij ver boven het miljoen scoren, blijven we doorgaan”, zo zei de voormalig kasteelheer tegen Veronica Superguide. De cijfers van het huidige seizoen begonnen voorzichtig, met aantallen net onder het miljoen. Maandag keken er 917.000 mensen naar het programma.

Chateau Meiland is sinds 2019 te zien op de Nederlandse televisie. Het avontuur van de familie Meiland begon toen zij een kasteel kochten in Frankrijk waar zij een bed and breakfast runden. Inmiddels woont de familie alweer een aantal jaar in Nederland, waar de opnames van de realityserie onverminderd plaatsvinden. Het programma won in 2019 zelfs de Gouden Televizier-Ring. (gjs)